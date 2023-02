Fiorentina, Barak: "Peccato per il gol subito, stasera contava solo vincere e passare il turno"

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per 2-1 sul Torino in Coppa Italia: "Abbiamo fatto molto bene, queste partite sono secche e vanno vinte. Non conta la prestazione, siamo stati bravi. Peccato per il gol subito ma siamo contenti di essere in semifinale".

Cosa vi ha detto Amrabat?

"Non voglio parlare di questo, non è giusto perché sono cose di spogliatoio. Lui è un grande professionista e un giocatore molto importante per noi".