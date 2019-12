© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, ha preso la parola Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso: "Per prima cosa la Fiorentina vuole ringraziare Montella per la serietà e l'impegno. E' stata una scelta dolorosa ma necessaria. Vogliamo rivedere la Fiorentina ammirata a inizio stagione. Serviva una svolta importante e abbiamo scelto Iachini perché è la persona giusta per rimanere legati ai nostri tifosi. I tifosi sono una cosa importante per noi. Giuseppe è uno che è legato alla tifoseria, allo stadio e alla città. Ha già vissuto anni bellissimi a Firenze. Sappiamo l'impegno che mette nel suo lavoro".