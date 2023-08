Fiorentina batte Grosseto 4-0: in gol Brekalo, Jovic e i nuovi acquisti Arthur e Sabiri

È da poco terminata l'amichevole tra Grosseto e Fiorentina: per i viola successo 4-0 grazie alle reti di Brekalo, Arthur, Sabiri e Jovic, due per tempo. Per la squadra di Vincenzo Italiano, che tornerà in campo nel weekend per un doppio impegno in Sela Cup contro Newcastle e Nizza, da segnalare il primo sigillo del brasiliano, arrivato pochi giorni fa dalla Juventus, ma anche un intero tempo giocato da Sofyan Amrabat, subentrato nella ripresa a dispetto delle tante voci che lo vorrebbero lontano da Firenze nella stagione che sta per cominciare.