Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: Fagioli vince il ballottaggio con Oulai, c'è Atta
È tutto pronto al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Benevento, gara valida per i 32esimi di Coppa Italia. Viola che danno oggi il via ufficiale alla nuova stagione e lo fanno con una rosa completamente rivoluzionata, dall’allenatore ai giocatori arrivati dal mercato. Subito titolari i vari Joao Mario, Dragusin, Valdepenas e Atta, parte in panchina invece Mastantuono. Queste le formazioni ufficiali del match.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Gudmundsson, Atta; Kean.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Fortini, Mastantuono, Viery, Oulai, Croci, Kospo, Mazzeo, Fabbian.
Allenatore: Fabio Grosso.
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini.
A disposizione: Esposito, Sylla, Siatounis, Dalle Mura, Saio, Kouan, Okereke, Gaspar, Mignani, Pierozzi, Verdi.
Allenatore: Antonio Floro Flores.