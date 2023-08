Fiorentina, Bonaventura: "Sarà bello giocare con Arthur. Abbracceremo forte Castrovilli"

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui Radio FirenzeViola, dopo la sconfitta per 2-0 in amichevole contro il Newcastle: "Del risultato ci frega poco, era un test importante contro una grande squadra, abbiamo fatto delle buone cose. In queste partite è importante mettere minuti ed abbiamo fatto buone cose. Ora abbiamo ancora altri test, dobbiamo fare questo in vista del campionato".

Il gol manca ancora?

"A livello tecnico un po' di imperfezione c'è, abbiamo nelle gambe i carichi di lavoro. Ma abbiamo fatto più minuti e questo è importante, abbiamo tenuto la palla e fatto vedere buone cose, l'importante è farsi trovare in condizione per l'inizio della stagione"

Quali sono le indicazioni a centrocampo?

"Cerchiamo di tenere la palla e, se stiamo vicini ai centrocampisti, è più facile. Arthur vede il gioco e sarà bello giocare con lui quest'anno"

Quale ruolo è il più adatto per lei?

"Più o meno come l'anno scorso, poi ci si sposta in base all'avversario"

Un commento sulla situazione di Castrovilli.

"Lo abbracceremo forte, è sempre uno di noi".