Fiorentina, Castrovilli torna a disposizione: club seccato per la decisione del Bournemouth

La notizia ha del clamoroso. Gaetano Castrovilli non ha superato le visite mediche con il Bournemouth e il trasferimento in Premier League del numero 10 della Fiorentina è saltato. Una doccia fredda per la società viola che avrebbe incassato dall'operazione 14 milioni di euro e adesso invece deve ripartire da capo. Il centrocampista italiano ha fatto ritorno a Firenze e presto sarà a disposizione di Vincenzo Italiano.

Fiorentina seccata

Una beffa quella per il club del presidente Commisso. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe seccata da quanto accaduto poiché valuta il giocatore pienamente guarito dal grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per otto mesi della passata stagione.