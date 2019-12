Fiorentina, Commisso: "Chiediamo rispetto. Serve più tutela"

© foto di Federico De Luca

Ospite di Radio Bruno Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha risposto ad alcune domande dei tifosi viola. Ecco quanto evidenziato da FirenzeViola.it:

Ora che Ribery si è fatto male, ci prenda un grande attaccante per arrivare in zona Uefa.

"Grazie mille per i complimenti. Soffro come tutti quando le cose non vanno bene, faremo qualcosa a gennaio, ma non parlo di individui. I nostri giocatori si devono tutelare con rispetto della Fiorentina. Ci sono stati bruttissimi falli su nostri giocatori come Ribery, Pezzella, Dragowski, Chiesa... Anche Castrovilli è stato il più "picchiato" dopo Tonali. Spero che qualcuno guardi queste cose e venga rispettata la Fiorentina".

Lei avrebbe fatto capire a Lautaro qualcosa?

"Ho visto tutto in tv, certamente. Io ero capitano della mia squadra, non ero mai buono come i giocatori che abbiamo, ci vuole più cattiveria. Anche Di Carmine è stato troppo duro su Pezzella e nessuno gli ha detto nulla. Bisogna cambiare sulla grinta e la cattiveria".

Il rapporto tra suo figlio e la città di Firenze?

"Non vuole tornare a casa, è innamorato di questa città, non parla bene l'italiano e quindi è un po' un problema. È sempre con la squadra, sono orgoglioso di lui".

È soddisfatto del lavoro della dirigenza?

"Non abbiamo problemi, sono contento del lavoro che ha fatto la dirigenza e non ho critiche per nessuno. Se avessi da fare delle critiche me le terrei per me, comunque andiamo avanti così anche se è vero che servono i risultati, ma con calma arriveranno".

È soddisfatto da come ha reagito il tifo ai suoi appelli?

"Sì perché era solo una minoranza che si rendeva protagonista di brutti episodi. Sono stati molto rispettosi con me e la mia famiglia e con il calcio a Firenze. In 6 mesi c'è stato un grande affetto reciproco, voglio fare un bel lavoro".