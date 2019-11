© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato in conferenza stampa spiegando che non accetterà di pagare una cifra eccessiva per i terreni per la costruzione del nuovo stadio: "Non accetterei di pagare 30 milioni di euro e non farei lo stadio. Per i terreni vergini del Centro Sportivo abbiamo speso 400.000 euro a ettaro. Per i 15 ettari della Mercafir i conti si fanno veloce. Sarebbero 6 milioni di euro".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.