© foto di Giacomo Morini

Il Tottenham sarebbe pronto a dare battaglia ai club italiani interessati a Federico Chiesa, talento della Fiorentina e della nazionale: stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Sun, infatti, il club londinese non sarebbe particolarmente spaventato dalla richiesta economica della Fiorentina, 80 milioni di euro. Una cifra che, invece, non farebbe fare passi decisi in avanti ai club di Serie A come Juventus, Inter, Napoli e Roma.