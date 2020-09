Fiorentina, Fazio e Bonifazi i nomi per rafforzare il reparto arretrato

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto su quelle che sono le prossime mosse del mercato della Fiorentina, alla luce del summit di mercato che si è svolto nella giornata di ieri tra il presidente Commisso e la dirigenza della Fiorentina. Per ciò che riguarda Chiesa, ripartirà presto il confronto tra presidente e attaccante: con l’offerta giusta, il numero 25 potrà andarsene (e allora i viola potrebbero spingere per Piatek e liberare Cutrone che piace al Genoa) altrimenti resterà con un sostanzioso rinnovo di contratto da sottoscrivere. Occhio pure a Milenkovic: se la strada di un rinnovo non sembra percorribile non è da escludere che la Fiorentina decida comunque di tenere il difensore cercando piuttosto un’alternativa per il pacchetto dei centrali. Si valutano infatti le candidature di Federico Fazio in uscita dalla Roma e Kevin Bonifazi della Spal.