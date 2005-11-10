Live TMW Fiorentina, Ferrari: "Non traccio obiettivi. Ribadisco che la famiglia Commisso non voglia vendere"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari interviene dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco B. Commisso Viola Park per la conferenza stampa di fine stagione. Segui la diretta testuale con noi a partire dalle 11:00.

inizia la conferenza stampa

"Colgo l'occasione all'inizio epr ringraziare Paolo Vanoli per quello che ha fatto. Gli auguriamo un grandissimo futuro"

C'è un traguardo fissato?

“Intanto questa stagione non vogliamo che si ripeta, poi il desiderio e la volontà è portare avanti il sogno che aveva Rocco Commisso, ossia creare una Fiorentina stabile e solida. Vogliamo crescere, aumentare il valore e la sostenibilità".

Vuole dire qualcosa su Antognoni?

"Il centenario è della Fiorentina, dei tifosi, della squadra, non della famiglia Commisso. Catherine rimase molto colpita dalla presenza di Giancarlo il giorno della scomparsa di Rocco. Spero che si possa risolvere la situazione. È una festa di cento anni, non degli ultimi sette".

Qual è la situazione sullo stadio?

"La famiglia Commisso ribadisce la lettera d'interesse. Abbiamo analizzato più nel dettaglio la fase 1 e 2, stamani è uscita una nota del Comune: prima c'era un discorso diretto tra pubblico e privato, ora c'è un altro percorso. Vogliamo andare avanti per trovare un'intesa e chiudere lo stadio".

Può chiarire le ennesime voci su una cessione societaria?

"Non voglio tornare sempre sulle stesse voci. La famiglia Commisso non vuole vendere la Fiorentina, ma creare una squadra che con tutti gli investimenti fatti possa farla tornare protagonista. Rocco voleva vincere e Giuseppe ha la stessa mentalità con lavoro".

State pensando a nuovi innesti nella struttura societaria? Da dove nascono queste valutazioni?

"Di sostituzioni ne abbiamo fatte, magari sono sfuggite. La scelta di Paratici non è solo una scelta per parlare di mercato ma per trovare un metodo e un modo da una persona molto preparata per metterle in atto anche qui. Ci saranno ancora dei cambiamenti che riguarderanno non solo la parte sportiva. Vogliamo far crescere la Fiorentina anche in termini di visibilità internazionale".

Può chiarire meglio sulla questione stadio?

"A prescindere dall'iter che dovremmo seguire per diventare partner del Comune per realizzare lo stadio, siamo intenzionati ad andare avanti"

C'è stata una presa di coscienza sulla crescita di altre squadre?

"Noi facciamo autocritica tutti i giorni: in particolare in un anno come questo. Ci deve essere sempre, sulla base di errori e valutazioni che possono migliorare per non ripeterli e per trovare soluzioni".

Il main sponsor resterà Mediacom?

"Rimane lo sponsor della Fiorentina. Stiamo cercando di diventare attraenti e portare il brand anche a livello internazionale".

fine della conferenza stampa