Fiorentina, Ferrari: "La scelta di Grosso racconta il percorso che vogliamo seguire"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, all'inizio della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico viola, Fabio Grosso, ha preso la parola per introdurre l'allenatore. Queste le sue parole: "Abbiamo il piacere di presentare il nuovo allenatore. Una scelta condivisa da tutti, con la famiglia Commisso che è stata felice di conoscerlo e avere la possibilità di avere Grosso con noi. Una scelta che racconta un percorso che vogliamo seguire: organizzativo, manageriale per una Fiorentina solida e importante. Un po' di tempo fa ci siamo conosciuti, Paratici ci ha proposto la scelta che è stata la prima e unica vagliata".

Le prime parole di Grosso

"Intanto ringrazio i direttori per questa opportunità, così come la proprietà. La Fiorentina è un club storico e allenarla è motivo di orgoglio. Voglio ringraziare anche il Sassuolo con cui ho trascorso due anni bellissimi, con un percorso importante che mi ha permesso di essere qui. Sono passati 20 anni da quel rigore, ma rimangono sempre d'attualità, a prescindere dai risultati sportivi. Il livello che abbiamo toccato è stato così alto che è rimasto nelle pagine di storie. Nel frattempo ho cambiato lavoro, essere tecnico o giocatore è completamente diverso, dove sto cercando di essere migliore. ù

Oggi è una data storica e ne sono passati 30 da una vittoria in un campionato juniores regionale nel club in cui sono partito. Oggi ho voltato pagina e grazie a Paratici ho avuto modo di buttarmi con i ragazzi che hanno fatto accendere in me una fiammella che continua ad ardere. Sono contentissimo di questa opportunità, conosco le responsabilità e spero di costruire qualcosa di bello".