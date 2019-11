Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma termina il primo tempo in vantaggio di una rete dopo 40 minuti dove i portiere erano stati praticamente spettatori non paganti se non per interventi di routine. E' Gervinho a decidere la prima frazione con un bel gol in contropiede al 40' dopo un erroraccio di Chiesa che ha dato il "la" all'azione di Kucka e dunque al lancio per l'ivoriano che dopo 30 metri di corsa batte con freddezza Dragowski gelando il Franchi. Male l'attacco viola nel corso dei primi 45', con Boateng che non riesce a entrare in partita e Chiesa in difficoltà anche sui semplici stop. Il Parma ha tenuto bene il campo controllando a centrocampo e aspettando, saggiamente, il momento buono per colpire.