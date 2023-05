Fiorentina, i tifosi credono nella rimonta: oltre 2mila le presenze per la semifinale di Basilea

vedi letture

Il pubblico della Fiorentina crede nella rimonta. Giovedì la squadra di Vincenzo Italiano tenterà di ribaltare il 2-1 subito in casa dal Basilea nell'andata delle semifinali di Conference League. E ci proverà con l'aiuto del pubblico che accorrerà in massa in Svizzera. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, saranno oltre 2mila i tifosi presenti.