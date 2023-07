Fiorentina, il rinnovo di Castrovilli è ancora in dubbio: balla almeno mezzo milione di euro

Trattativa ancora aperta tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli per un rinnovo contrattuale che non è ancora stato definito nei dettagli. Il centrocampista terminerà il suo accordo con i viola nel giugno 2024 e il prolungamento è oggetto di discussione tra le parti: ballano soldi, almeno mezzo milione di euro. Il classe '97 sente di meritare uno stipendio come i top della squadra, superando i 2,5 milioni di euro annui.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club non è contrario di principio a riconoscergli quello status, ma allo stesso tempo vorrebbe più conferme da lui sul fatto di poter spingere sempre al massimo. La Fiorentina si aspetterebbe anche uno sforzo economico da parte del ragazzo nei confronti di una società che lo ha curato ed aspettato, permettendogli di ritrovare sorriso e serenità. Castrovilli a Firenze sta bene, i viola credono in lui. Chissà se questo sarà sufficiente per arrivare ad un'intesa.