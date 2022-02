Fiorentina, in Argentina sono sicuri: anche i viola sulle tracce di Marcos Senesi

C'è anche la Fiorentina su Marcos Senesi, difensore del Feyenoord seguito da tantissimi club europei. Come si legge sulle colonne del QS-La Nazione infatti, in Argentina sono convinti che anche i viola siano in corsa per il centrale, corteggiato in Italia da Roma e Napoli. Senesi ha il contratto in scadenza nel 2023, in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. L'ingaggio è da giocatori di prima fascia: 2 milioni a stagione.