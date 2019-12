Fiorentina, in uscita solo gli esuberi. Iachini e Chiesa permettendo

© foto di Giacomo Morini

Se almeno due o tre acquisti sono stati messi in preventivo , in casa Fiorentina ci sarà da lavorare più del solito anche sul fronte delle uscite. Il ds gigliato Daniele Pradè dovrà sistemare i cosiddetti esuberi, che nella rosa viola al momento non mancano certamente. Montella in eredità ha lasciato, tra le altre cose, anche alcuni calciatori mai visti all'opera. In primis i centrocampisti Dabo e Zurkowski, oppure il centrale di difesa Rasmussen, reduce da un percorso riabilitativo lungo a seguito di un virus, e bisognoso ora di andare a collezionare minuti altrove. Lui però è tra quelli che il nuovo allenatore conosce già, ed in tal senso il parere dell'allenatore marchigiano sarà importante per capire di quali giocatori si possa fare tranquillamente a meno. I profili dei due centrocampisti muscolari, per esempio, non sembrano totalmente da scartare, ma due calciatori visti un po' più spesso - non esageriamo - con Montella come Eysseric e Cristoforo sembrano avere il destino segnato. In teoria, però, non ci sono almeno altre situazioni sulle quali intervenire...

... O meglio, una ci sarebbe, ma continua a rimanere sullo sfondo. Il che può rappresentare un problema se l'oggetto della discussione è il calciatore più talentuoso e di prospettiva in rosa, Federico Chiesa. Le voci dell'estate e un ambiente inviperito possono aver influito sul suo rendimento nella seconda parte del 2019: per il nuovo anno la Fiorentina si aspetta un ruolino differente. Ufficialmente non è sul mercato, e Juventus ed Inter non sembrano ad oggi né così interessate né così potenti economicamente da far cedere le convinzioni di Commisso. In tal senso le parole positive del padre Enrico qualche giorno fa paiono aver aperto nuovi spiragli di positività, anche se i dubbi rimangono. In teoria, però, le uscite invernali del 2020 viola dovrebbero riguardare solo gli esuberi.