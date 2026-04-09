Fiorentina in vendita? Ferrari: "Non c'è nulla, il legame coi Commisso oggi è ancora più forte"
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A margine dell'intervista del direttore sportivo Fabio Paratici al Corriere della Sera, è intervenuto con una breve dichiarazione anche il direttore generale viola Alessandro Ferrari. Il dirigente della Fiorentina ha voluto fare chiarezza sul tema relativo a una possibile cessione del club gigliato da parte della famiglia Commisso.
"Non c’è assolutamente nulla in tal senso, anzi. La scomparsa del presidente ha ulteriormente rafforzato il legame affettivo tra la famiglia, e parlo del figlio Joseph ma anche della signora Catherine, e il club".
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