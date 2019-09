Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: inedito 3-5-2 per Montella

Fonte: Dall'inviato al Franchi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali dell'anticipo della terza giornata di campionato tra Fiorentina e Juventus con fischio d'inizio previsto per le 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze:

Montella sconvolge tutti i pronostici e vara per la prima volta in stagione un 3-5-2 senza punte di ruolo e con Ribery e Chiesa davanti. In difesa esordio da centrale per Caceres, mentre giocano entrambi gli esterni, ovvero Dalbert a sinistra e Lirola a destra. Fuori sia Boateng che Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Tutto confermato per quanto riguarda la formazione della Juventus. Unico cambio rispetto alla sfida contro il Napoli è quello relativo a Danilo che giocherà titolare al posto dell'infortunato De Sciglio. In attacco ancora spazio a Douglas Costa insieme a Higuain e all'inamovibile Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.