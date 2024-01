Fiorentina, Kayode: "Vogliamo la Supercoppa. Non mi aspettavo un inizio così"

vedi letture

L'esterno difensivo della Fiorentina, Michael Kayode, ha parlato brevemente a Radio Serie A direttamente dal ritiro in Arabia per la Supercoppa Italiana, con i viola che saranno impegnati nella prima semifinale, contro il Napoli campione d'Italia, giovedì alle 20 ora italiana: "C'è grande aspettativa e faremo il massimo per alzare questo trofeo attraverso le nostre idee di gioco. Kvaratskhelia? È un top player, l'ho già studiato in campionato, sarà un bel duello. Il nostro segreto? Il gruppo, la coesione. Non me l'aspettavo neanche io di iniziare così bene, ho sentito la fiducia di compagni e staff tecnico. Compreso il mister. Ringrazio tutti".

La seduta di oggi a Riyad.

La squadra di Vinzenzo Italiano, ospite dell'Al Shabab nei suoi impianti sportivi, ha svolto una seduta sotto gli occhi del dg Joe Barone. Presente in gruppo anche il brasiliano Dodo, in ripresa dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai box per diversi mesi.

Per la sfida contro gli azzurri, Vincenzo Italiano spera di recuperare Nico Gonzalez, partito insieme alla squadra alla volta dell'Arabia Saudita, ma difficilmente l'argentino potrà essere della gara. Più possibilità esistono invece in caso di arrivo in finale, gara in programma lunedì 22 gennaio. Chi ha recuperato è invece Riccardo Sottil, anche se evidentemente non potrà essere al 100% dopo il problema fisico che lo ha fermato negli ultimi giorni. Da valutare infine le condizioni di Arthur, con lo stesso Italiano che ha parlato di condizioni non ottimali del brasiliano. Che comunque salvo sorprese stringerà i denti. Assenti gli infortunati Castrovilli e Dodò, oltre a Kouame impegnato in Coppa d'Africa. Di seguito il programma completo della giornata di domani della Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli in programma giovedì 18 gennaio alle ore 20 italiane:

• ore 15.00 (ore 13 in Italia): allenamento presso l’Al Shabab Secondary con i primi 15

minuti aperti ai media.

• ore 18.00 (ore 16 in Italia): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato da

un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.