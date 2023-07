Fiorentina, la prima mossa per il quarto difensore centrale: assalto a Sutalo, per ora respinto

La Fiorentina ha rotto gli indugi e, salutato Igor con un lauto incasso a rimorchio (17 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita) sembra pronta a fare la sua mossa sul nuovo difensore centrale, su colui che dovrà andare a comporre assieme a Milenkovic, Quarta e Ranieri il nuovo roster dei quattro per Italiano. Il primo obiettivo si chiama Josip Sutalo, classe 2000 della Dinamo Zagabria rivelatosi un po’ più tardi rispetto agli standard croati ma forse proprio per questo autore di una crescita continua, esponenziale e protagonista di un presente con valutazioni da top.

Per il centrale già nel giro della nazionale croata la Fiorentina ha presentato la prima offerta. Non basteranno i 12 milioni di euro proposti ai campioni di Croazia (con cui Sutalo sta regolarmente giocando, martedì sera era in campo nel preliminare di Champions League), la Dinamo Zagabria per ora continua a chiedere più o meno il doppio, una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un po’ troppo per la valutazione che ne fa la Fiorentina, che però adesso ha in tasca anche i soldi di Igor e si prepara all’assalto per consegnare il quarto difensore centrale al proprio allenatore. Se sarà Sutalo servirà battere diverse concorrenti, il Lipsia su tutte.