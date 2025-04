Fiorentina, linea verde sul mercato: Mastantuono ha prezzi da big, piace Fer Lopez

La Nazione di oggi fa le carte al mercato del futuro in casa Fiorentina: Pradè e Goretti hanno un taccuino ben fornito di indicazioni e nello screening che sarà fatto a tempo dovuto (quindi nel corso del mese di maggio) ci sono almeno tre profili sui quali vale la pena di indagare. La sensazione è che – anche e soprattutto in sintonia con i programmi di investimento di cui si è parlato con Commisso nei suoi giorni trascorsi a Firenze – l’obiettivo linea verde sia uno dei punti fondamentali della prossima campagna acquisti.

Alvaro Montoro, classe 2007 del Velez Sarsfield. E’ un trequartista molto duttile, impiegato e impiegabile sia come uomo di centrocampo, sia come esterno offensivo. Ha una valutazione più che abbordabile (5 milioni e ovviamente un diritto da garantire al Velez sulla futura rivendita). Montoro è uno dei talenti sudamericani per il quale si sono mossi anche gli osservatori di Atalanta e Udinese.

Franco Mastantuono, classe 2007 del River Plate. Qui la concorrenza è già forte, molto forte. E nonostante la giovanissima età, il centrocampista (anche lui trequartista con licenza di muoversi come esterno) è considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano. La valutazione? Il River è bottega cara, ha già ricevuto solleciti importanti da club importanti sulla volontà di acquistare Mastantuono e ha già sparato un prezzo a cinque stelle: 15 milioni.

Fer Lopez, classe 2004 del Celta Vigo. Spagnolo, attaccante, con predisposizione a giocare come punta esterna più che da centravanti. La Fiorentina che lavora con attenzione sui prodotti dei vivai spagnoli, lo ha seguito e lo sta seguendo, partendo dal fatto che nonostante le buone qualità e il potenziale importante, il Lopez del Celta, costa il giusto. I milioni trattabili per il suo acquisto si assestano a cinque, ma non è da escludere che un club interessato (e quindi anche i viola) possa arrivare al giocatore con una formula meno ingombrante dell’acquisto a titolo definitivo.