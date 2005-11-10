Fiorentina, Ndour: "Dall'inizio paragoni con l'anno scorso, ma è tutto diverso"

Solo un ko, ma nessun fantasma che riemerge. Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, in conferenza stampa dopo la sconfitta subita per mano del Como ha respinto l'ipotesi che per la squadra di Vanoli possa riemergere una certa ansia per quanto vissuto nella passata stagione. Ecco di seguito le sue parole.

Avete un po' di fantasmi dello scorso anno?

"È da inizio anno che facciamo paragoni con l'ano scorso ma è tutto diverso. Vediamo la classifica, abbiamo pochi punti, ma oggi non meritavamo di perdere. Abbiamo creatp molto contro una delle migliori squadre del campionato".

Come si affronta l'Inter?

"Non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, serve restare in partita per tutti i 90 minuti. Domenica affrontiamo una delle migliori del campionato".

Come gli analizzati dei dati che vi vedono avanti in tutto rispetto al Como?

"Sono importanti ma contano fino ad un certo punto. La differenza è che il Como è già squadra e quello che crea poi lo concretizza, noi stiamo cercando di diventarlo".