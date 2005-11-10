Questa settimana ci saranno diverse aste di riparazione al fantacalcio, prima della ripresa del campionato.

Cinque centrocampisti da scambiare al fantacalcio:

BERNABÈ: sette presenze in stagione, appena tre da titolare. Inizio di stagione limitata da diversi infortuni con una fantamedia di 5.21, pesa il rigore sbagliato nella sfida contro l'Udinese. Non si hanno certezza sulla sua titolarità.

FAZZINI: è arrivato a Cagliari con tante aspettative ma nelle ultime giornate ha perso la titolarità. Sei presenze, quattro a titolare, un assist all'attivo ma una fantamedia di 5.75. Potrebbe ritornare titolare ma il consiglio è di scambiarlo per un profio più continuo a livello di rendimento.

KARSLSTROM: profilo più utile al mantra che al classic, arriva da sei insufficienze consecutive al fantacalcio. Undici presenze, tutte da titolare ma una fantamedia di 5.82 nonostante un gol.

PASALIC: otto presenze in campionato, cinque da titolare ma una fantamedia di 5.50. Sono una sufficienza fino ad ora ed ancora zero alla casella bonus. La concorrenza a centrocampo è tanta, per ora è indietro nelle gerarchie di Sarri.

NDOUR: la sua titolarità non è in discussione, ma al fantacalcio servono rendimento e bonus. Undici presenze, dieci da titolare, ma una fantamedia di 5.87 nonostante due assist.