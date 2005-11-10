Fiorentina, Paratici su Dodò: "Difficoltà in estate, ora si allena bene ed è uno della rosa"

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro l’Inter valevole per l’8^ giornata di Serie A.

L'importanza della vicinanza a Vanoli da parte vostra?

"La vicinanza della società aiuta il mister e tutto lo staff tecnico. Siamo tutti vicino a lui per cercare di aiutarlo. In 4 partite di campionato ha fatto 4 punti, anche contro squadre importanti, bisogna dare un'occhiata anche al calendario e agli episodi".

Crede di aver costruito una rosa equilibrata?

"Pensare a gennaio no, abbiamo talento non solo offensivo ma anche difensivo. Abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro, sapendo di trovare difficoltà perché è un po' diverso. Non ci sono scorciatoie, dobbiamo affrontarlo cercando di ottimizzare il lavoro".

La situazione di Dodò?

"E' molto chiara e lo è sempre stata. A fine campionato aveva la legittima ambizione di trovare una soluzione diversa da quella della Fiorentina, noi eravamo disponibili in caso di offerta valida: non c'è stata e questo ha portato a lui un po' di difficoltà nell'approccio alla nuova stagione. Adesso si allena benissimo, è nella rosa e fin quando ci sarà sarà valutato come uno della rosa".