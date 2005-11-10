«Il mercato della Fiorentina è stato basato solo sul nome dei calciatori, senza tenere conto delle esigenze dell’allenatore. Tutto sbagliato sin dall’inizio, a partire dalla gestione Grosso. Centrocampo leggero e poi non capisco come sia stato possibile cedere Mandragora».

L’ex attaccante David Di Michele, durante Maracanà, non ha dubbi nell’individuare le responsabilità di questa seconda disastrosa partenza della Fiorentina.

La sconfitta contro il Monza, che non vinceva da un mese, ha confermato tutti i problemi di una squadra sempre più in difficoltà. Una vittoria nelle ultime otto partite, ben quattro sconfitte e 17 reti subite. Il passivo sale così a 28 gol incassati in 12 giornate.

Inutile girarci intorno: sono numeri da retrocessione. Peggio, a livello difensivo, ha fatto soltanto il Sassuolo, con 31 reti incassate. Un disastro viola che si ripete, in copia e incolla, rispetto a quello dello scorso anno.

A forza di scherzare con il fuoco, ci si scotta e la Fiorentina rischia di bruciarsi, dopo aver speso ben 150 milioni nella campagna acquisti. Siamo di fronte a un altro fallimento.

Oggi, inoltre, la squadra non sembra avere il carattere e la personalità necessari per uscire da questo tunnel. Tanti giovani di qualità, ma poca garra, inoltre manca quell’esperienza che, in situazioni del genere, diventa fondamentale.

Il rischio retrocessione è più alto rispetto alla passata stagione. Una prospettiva impensabile, se pensiamo che l’arrivo del direttore sportivo Paratici era stato accolto da tutti come la soluzione per costruire una Fiorentina vincente.

Un mercato elettrizzante, con giocatori che arrivavano ogni giorno e un coro di consensi per ogni operazione. Per carità, qualità e talento sono arrivati, ma questo continuo comprare, con l’inserimento di 13 giocatori, è apparso eccessivo e anche poco logico.

Una rivoluzione sproporzionata che alla fine, ha creato soltanto confusione, ma l’errore principale imputabile al direttore Paratici è stato la scelta dell’allenatore. Un errore ripetuto due volte: prima Grosso, che si è trovato davanti a qualcosa di troppo grande per lui, e poi il richiamo di Vanoli, lo stesso allenatore che Paratici non aveva confermato al termine della scorsa stagione.

Due valutazioni sbagliate in poco tempo, che ridimensionano anche il valore del suo mercato. Perché senza una guida adeguata, anche una buona macchina può finire fuori strada.

Ora serve un altro cambio per evitare il peggio. E questa volta non si può sbagliare. Poi dovrà arrivare il tempo delle spiegazioni.

Un disastro del genere non è accettabile. La Fiorentina ha speso, ha cambiato ma oggi, come l’anno scorso, si ritrova a lottare per non retrocedere. Qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità.