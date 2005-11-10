Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita con l'Udinese, che al momento vede la Fiorentina in svantaggio per 1-0 a causa del gol segnato da Lovric, il ds viola Fabio Paratici ha confermato anche la fiducia nel club in mister Paolo Vanoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

La risposta di Paratici su Vanoli

Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina?

"Assolutamente. Paolo è un allenatore di grandissime energie e grandissimi valori che conosce bene la città, la piazza, questa squadra, ha un rapporto eccezionale con noi di super trasparenza. Sicuramente è l'uomo giusto per noi"