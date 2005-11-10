Paratici prima dell'Udinese: "Vanoli è sicuramente l'allenatore giusto per la Fiorentina"
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Giacomo Iacobellis
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29.11.2026 12:52Serie A
Il ds della Fiorentina ha ribadito la fiducia del club nei confronti di mister Paolo Vanoli. Intanto, i viola sono però di nuovo sotto a Udine.
© foto di Federico De Luca 2026
Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita con l'Udinese, che al momento vede la Fiorentina in svantaggio per 1-0 a causa del gol segnato da Lovric, il ds viola Fabio Paratici ha confermato anche la fiducia nel club in mister Paolo Vanoli. Di seguito le sue dichiarazioni.
La risposta di Paratici su Vanoli
Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina?
"Assolutamente. Paolo è un allenatore di grandissime energie e grandissimi valori che conosce bene la città, la piazza, questa squadra, ha un rapporto eccezionale con noi di super trasparenza. Sicuramente è l'uomo giusto per noi"
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