Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro l’Udinese valevole per la 13^ giornata di Serie A.

Il ritiro?

"Il ritiro non è sempre punitivo, ma delle volte costruttivo. La squadra ha cambiato tanto in estate, momento di unione questo ritiro. Sono usciti giocatori esperti ed entrati giovani che arrivano da ogni parte del mondo. Negli ultimi 80 giorni, sono stati 40 giorni con le Nazionali. Il ritiro può aiutare l'unione di questo gruppo".

Stanno mancando Atta e altri nuovi acquisti?

"Sono giocatori importanti, ma non sono solo loro. E' un processo, sapevamo di andare incontro a queste difficoltà in estate cambiano tanto e inserendo giovani. Non ci sono scorciatoie, dobbiamo andare avanti e siamo molto lucidi. Abbiamo molta chiarezza in quello che dobbiamo fare e piano piano ci arriveremo".