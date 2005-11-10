Il ko di Monza fa sorgere nuove domande in casa Fiorentina. La classifica, ancora una volta, fa paura, e nel mirino finiscono tutti, dalla società ai calciatori. Ma soprattutto il ds Fabio Paratici, che ha costruito la squadra. Ecco l'analisi in merito degli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Furio Valcareggi: "Mi ricordo i mercati del mercato appena finito, erano tutti contenti. Dire che tutto è sbagliato ora non è serio. Siamo delusi da morire dalle prestazioni di questi giocatori, che hanno una potenzialità enorme e danno zero. Paratici è stato definito il re del mercato. Paratici è un grande direttore sportivo. Di chi è la colpa? L'allenatore conta fino a un certo punto, la colpa è dei giocatori".

Alberto Di Chiara: "La Fiorentina poi manca di personalità all'interno dello spogliatoio, dove non c'è un leader. Dove non arriva un tecnico spesso sopperisce la personalità dei giocatori, che qui però non c'è. Poi ritengo che ci sia stata sopravvalutazione sul lavoro di Paratici e su alcuni giocatori. Se sul campo si ottengono risultati così negativi un problema del resto vuol dire che c'è. Le valutazioni poi si fanno solo all'interno. Comunque se Paratici ha avuto il coraggio di esonerare Grosso dopo tre giornate ora può anche mandar via Vanoli se non è più seguito dallo spogliatoio. A quel punto la situazione principale è quella di trovare un tecnico che possa avere più credibilità".

Paolo Marcello: "Un mercato disorientato, che ha privilegiato la tecnica, le figurine, e poco la sostanza. E' stato preso un allenatore, Grosso, mandato a casa subito, e ripreso uno a cui avevi tolto la fiducia e che non c'entra nulla con la tecnica. Servirebbe un Montella di turno".

David Di Michele: "Secondo me il mercato è responsabile. Presi giocatori per il nome e qualità tecniche e non per quello che voleva il tecnico. Una squadra non costruita bene per il campionato che deve fare. Ci sono giocatori presi tanto per, e i tecnici devono reinventare i ruoli per i giocatori. Quel centrocampo è troppo leggero, non è uno di inserimento".