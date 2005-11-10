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Fiorentina a un passo dal primo colpo estivo: chi è Viery, brasiliano in arrivo dal Gremio

Fiorentina a un passo dal primo colpo estivo: chi è Viery, brasiliano in arrivo dal Gremio TUTTOmercatoWEB
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 23:10Serie A

La Fiorentina si avvicina a chiudere il primo colpo del suo calciomercato estivo: è a un passo il difensore centrale Viery (21 anni), in arrivo dal Gremio per una proposta a titolo definitivo da 15 milioni di euro circa.

Primi passi. L'identikit racconta di un centrale, nato in realtà come terzino sinistro, di 1,88 metri e tra i più completi del Sudamerica. Arrivato al Gremio a 10 anni, la svolta per il classe 2005 è arrivata nell'Under-16 con lo spostamento appunto nel cuore della retroguardia. Mancino e dotato di una tecnica importante, Viery spicca per la rara capacità di far partire la manovra offensiva dalla difesa, dote che lo ha reso un leader naturale fin dalle giovanili.

Il boom. Il 2026 è l'anno dell'esplosione sotto la guida dell'ex Shakhtar Luis Castro, che lo ha reso un titolare indiscutibile. Protagonista della vittoria nel Campionato Gaucho 2026, Viery vanta 36 presenze da professionista, 2 gol e 2 assist tra Brasileirão e Copa Sudamericana. Con continuità ai massimi livelli da inizio stagione.

I numeri. I dati CIES lo collocano al 6° posto tra gli Under-23 più promettenti del Brasile. Inoltre, in Copa Sudamericana è terzo tra i migliori giovani per passaggi nella metà campo avversaria: numeri da centrocampista che certificano l'interesse europeo. Il Gremio, d'altronde, non stupisce: spesso e volentieri ha sfornato talenti. Negli ultimi anni in Europa ha ceduto Pepê (15,4 milioni), Vanderson (11 milioni), Gustavo Nunes (12 milioni) e Alysson (10 milioni). Viery sarà il prossimo in linea futura.

Il contratto. Intanto il difensore brasiliano, classe 2005, ha rinnovato solamente a gennaio il contratto con il Gremio oggi valido fino a dicembre 2029, con clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida unicamente per i club esteri.

Fonte scheda a cura di Yvonne Alessandro
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