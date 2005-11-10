TMW La Fiorentina è pronta a chiudere il primo colpo: 15 milioni al Gremio per Viery

La Fiorentina è pronta a piazzare il primo colpo di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW il club viola, dopo un lungo corteggiamento, è vicino a Viery, difensore classe 2005 del Gremio. La Fiorentina è pronta a mettere sul piatto i 15 milioni richiesti dal club brasiliano, la trattativa è alle battute finali.

Il difensore firmerà con i viola un contratto quinquennale.

Ma chi è Viery? Il 21enne, con 2282 minuti già collezionati (2 gol) tra tutte le competizioni, è un punto fermo della difesa di Luis Castro e vanto dell'Academy dell'Imortal Tricolor. Ha iniziato a trovare continuità proprio dall'inizio della stagione a gennaio, da lì non ha più lasciato l'undici titolare del Gremio, nemmeno in Copa Sudamericana.