Viery si racconta: "Con Dragusin stiamo lavorando bene. De Gea? Lo prendevo a FIFA"

Il nuovo difensore della Fiorentina ha parlato dei primi giorni di lavoro coi compagni, esaltando in particolare il portiere spagnolo.

Viery, nuovo difensore della Fiorentina, è intervenuto dal ritiro inglese dei viola, raccontando i primi giorni di lavoro con mister Fabio Grosso e i compagni. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it.

Viery e la sua nuova avventura a Firenze

"Il ritiro è intenso, stiamo lavorando molto duramente e si è visto anche nell'amichevole contro il QPR. Con Dragusin e gli altri difensori stiamo lavorando bene, uniti, stiamo cercando di dare copertura l’uno con l’altro, cercando di essere compatti. Sono molto contento dell'ambiente che ho trovato e dei miei compagni che mi stanno aiutando molto".

Cosa le chiede mister Grosso?

"Grosso mi chiede di essere intenso, di giocare con forza, di non essere troppo aggressivo quando esco dalla linea difensiva visto che qui il calcio è molto tattico ma sto apprendendo ogni giorno di più".

Cosa l'ha colpita della Fiorentina e dell'ambiente?

"Ho trovato una cultura molto differente, non solo italiana ma anche di altri paesi, perché la nostra è una squadra con tanti stranieri. Sto cercando di apprendere da tutti qualcosa, dal modo di parlare fino a quello di allenarsi".

Come va con Dragusin?

"Con Dragusin ci stiamo allenando bene, ci troviamo bene nelle amichevoli, come ho già detto siamo in una fase di preparazione, in rodaggio. Come ci chiede l’allenatore (che chiama curiosamente professor, ndr) servirà una circolazione di palla più rapida ma miglioreremo".

Che vuol dire giocare con De Gea?

"Giocare con un portiere come lui è un motivo di orgoglio per me, perché lo usavo da bambino quando giocavo su FIFA alla Playstation e lo sceglievo sempre. Ora che sono qui è una sensazione strana allenarmi con lui. Parla molto con me e glie ne sono grato".