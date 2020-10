Fiorentina, Pradè: "De Paul adesso non sarebbe servito. State sottovalutando Callejon"

Conferenza stampa di fine mercato per Daniele Pradè, ds della Fiorentina che fra le altre cose si è soffermato anche su alcuni nomi in particolare: "De Paul? Non ci sarebbe servito in questo momento. State sottovalutando Callejon. Aveva tantissime offerte, ha creduto nella Fiorentina e sono felice ci sia lui al posto di Chiesa. Eravamo preparati".

