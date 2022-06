Fiorentina, Pulgar torna dal prestito: il cileno ora può partire a titolo definitivo

Come riporta il Corriere Fiorentino, sono 19 i viola che rientrano dai prestiti e su cui la Fiorentina dovrà stilare bilanci e avviare valutazioni. Tra questi, note liete e anche qualche passaggio a vuoto, come nel caso di Erick Pulgar. Il cileno non è riuscito a calarsi nella nuova realtà del Galatasaray con il quale ha collezionato 11 presenze e più di una delusione (inclusa la panchina nella doppia sfida di Europa League, poi persa, con il Barcellona): adesso spetterà anche a Barone e Pradè decidere il suo futuro, col giocatore attualmente destinato a partire ancora, magari a titolo definitivo.