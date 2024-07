Fiorentina, Ranieri: "Per il rinnovo vedremo. A Firenze sto bene e sono felice"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, direttamente dal ritiro in Inghilterra dei viola, ha parlato alla stampa presente, analizzando le prime settimane di preparazione, in vista dell'amichevole contro l'Hull City in programma per domani. Queste le sue parole riportate da Radio FirenzeViola: "Ci stiamo preparando alla grande, sono giorni molto intensi, stiamo lavorando e ci stiamo conoscendo tutti. Siamo felici, poi crescerà anche la condizione".

Come cambia la difesa dopo l'addio di Italiano e l'arrivo di Palladino?

"Rispetto agli ultimi tre anni in cui abbiamo giocato a quattro ora giochiamo a cinque perciò mi trovo bene perché ho sempre giocato nella difesa a tre e come braccetto ho già giocato, anche se devo riprendere il ritmo"

Martinez Quarta ha rinnovato poco tempo fa. Quando starà a lei?

"Il Chino l'ho sentito dopo la vittoria dell'Argentina in Copa America, e gli ho fatto i complimenti, perché è un bravissimo ragazzo. Io a Firenze mi trovo bene e sono felice, poi dobbiamo vedere come andranno le cose, ma io sto bene qua".

Come valuta il gruppo che sta nascendo in questa stagione alla Fiorentina?

"Siamo un bel gruppo, già solido dallo scorso anno. I giovani sono bravi e stiamo alzando il livello dell'allenamento, anche se manca qualcosa. Ci alleniamo alla grande e non vediamo l'ora di iniziare la stagione".

Cosa porterà di nuovo Pongracic?

"Marin è un grande giocatore, l'ho seguito sia a Lecce che all'Europeo, ci porta tanta fiducia e ci aiuterà tanto".