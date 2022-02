Fiorentina, si punta allo sconto per il riscatto di Piatek. Oppure al rinnovo del prestito

La Fiorentina vuole puntare ad ottenere uno sconto rispetto ai 15 milioni previsti dall'accordo con l'Hertha Berlino per il riscatto di Krzystof Piatek. Il club viola conta molto sulla forte volontà del giocatore di non tornare in Germania e nel caso in cui i tedeschi non fossero propensi a garantire uno sconto, si potrebbe parlare di un rinnovo del prestito con rinvio dell'esborso economico all'estate del 2023. Una mossa che potrebbe spingere il club berlinese ad abbassare le famose pretese per prendere tutto e subito e non rinviare l'incasso di un ulteriore stagione. A riportarlo è La Nazione.