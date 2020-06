Fiorentina, Thiago Silva chiede 10 milioni a stagione per tre anni

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra sull'idea di mercato che per la Fiorentina porta a Thiago Silva, suggestione rilanciata ieri pomeriggio da Sky e che trova conferma anche sui quotidiani di oggi. La rosea conferma che il contatto c’è stato tra la Fiorentina e il forte difensore brasiliano in scadenza con il PSG c'è stato: il giocatore è un’ipotesi troppo invitante per non essere valutata. La Fiorentina, però, ha subito fatto un passo indietro quando ha saputo che il campione brasiliano pensa a un contratto di tre anni a dieci milioni netti a stagione. Su queste basi neppure Rocco Commisso può competere. I dirigenti viola si sono riproposti di sentirsi con i rappresentanti di Thiago Silva quando il mercato sarà nel vivo, quindi in pieno agosto. Se a quel punto il brasiliano ex PSG fosse ancora senza la soluzione giusta o con proposte poco interessanti allora il discorso potrebbe riaprirsi. A cinque milioni e mezzo forse la Fiorentina potrebbe arrivare.