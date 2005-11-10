Fiorentina, Vanoli pensa a un nuovo modulo contro l'Inter: ne può fare le spese Gonçalves

Più equilibrio e maggiore solidità per provare a rialzarsi. Dopo la sconfitta contro il Como, Paolo Vanoli sta pensando a una Fiorentina diversa tatticamente in vista della trasferta contro i campioni d'Italia dell'Inter. L'idea principale emersa alla ripresa degli allenamenti è il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, rinunciando al trequartista Gonçalves per inserire un centrocampista in più. Oulai parte favorito, con Brescianini come alternativa. Il tecnico avrà comunque altre tre sedute per sciogliere definitivamente i dubbi.

Oulai favorito, Pellegrino ancora davanti a Beto

Come riferito dal Corriere dello Sport, la linea difensiva dovrebbe essere confermata quasi interamente con Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery davanti a De Gea, anche se Dodo insidia lo spagnolo ex Milan e Bournemouth. A centrocampo sono praticamente certi Fagioli e Ndour, ai quali potrebbe quindi aggiungersi Oulai. Davanti Mastantuono dovrebbe partire dalla destra e Njie dalla sinistra, mentre Pellegrino resta favorito su Beto per il ruolo di centravanti. Una staffetta tra i due attaccanti durante la partita appare comunque molto probabile.

Atta migliora: possibile rientro contro Atalanta o Sassuolo

Vanoli aspetta intanto soprattutto Atta, fermo dalla partita contro il Napoli del 20 settembre per un sovraccarico muscolare all'addome rivelatosi più complicato del previsto. Il francese, acquisto più oneroso dell'ultimo mercato estivo viola, non dovrebbe rientrare contro l'Inter: nella migliore delle ipotesi potrebbe aggregarsi alla squadra per ritrovare il clima partita. Cresce però l'ottimismo per una convocazione contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale oppure nella successiva gara con il Sassuolo. Prosegue il recupero anche di Ranieri, assente contro il Como per lo schiacciamento di un nervo del piede e al lavoro per provare almeno a tornare in panchina a San Siro.