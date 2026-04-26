La specialità stagionale della Fiorentina. Una brutta notizia per il Sassuolo

La Fiorentina ha la grande opportunità di mettere la parola fine ad un incubo. Conquistando i tre punti contro il Sassuolo, la formazione allenata da Vanoli sarebbe matematicamente salva con quattro partite ancora da giocare. Un risultato che avrebbe dell’incredibile visto che i viola hanno ottenuto la loro prima vittoria alla sedicesima giornata e hanno chiuso il girone d’andata a soli 13 punti. Nessuno si è mai salvato con numeri del genere. Tre vittorie, tre pareggi, sei risultati utili di fila, la Fiorentina sta vivendo il momento migliore da questo punto di vista dall’inizio del campionato ad oggi.

Il Sassuolo dal canto suo è in una tranquilla posizione intermedia. Ha l’obiettivo di chiudere la stagione raggiungendo i 50 punti che sono una soglia importante per una squadra neo promossa che era partita con l’intento di salvarsi. Nelle ultime 15 partite i neroverdi ne hanno pareggiata una sola, proponendosi dunque come una squadra senza mezze misure.

All’appuntamento di quest’oggi manca Berardi. Brutta notizia questa per il Sassuolo, ma bella per la Fiorentina, una delle sue ‘vittime’ preferite, perché il giocatore ha segnato la bellezza di dieci gol ai viola.

Riferendoci alla compagine allenata da Vanoli, la specialità della casa in questa stagione sono stati i rigori. Prima dello svolgimento di questo turno di Serie A, la Fiorentina era la squadra che aveva segnato di più dagli undici metri assieme al Pisa (sei gol). Ma i gigliati possono vantare un sei su sei dal dischetto, contro il sei su sette dei pisani. Se aggiungiamo anche i tre penalty calciati in Conference ecco che c’è addirittura un nove su nove ragguardevole per la Fiorentina, con quattro giocatori che si sono alternati alla battuta (Gudmundsson, Kean, Mandragora e Piccoli).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE C)

12 incontri disputati

5 vittorie Fiorentina

4 pareggi

3 vittorie Sassuolo

22 gol fatti Fiorentina

15 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

2002/2003 Serie C2 Fiorentina vs Sassuolo 0-0, 34° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2023/2024 Serie A Fiorentina vs Sassuolo 5-1, 34° giornata