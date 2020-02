© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 22 giornate di Serie A. Rispetto a un anno fa, la Juventus ha sei lunghezze in meno. Saldo positivo per le quattro squadre alle sue spalle: tra tutte, spicca il +14 della Lazio che ha anche una partita in meno.

Meno quattro per il Milan, -21 per il Napoli che ha il saldo peggiore del campionato. In negativo, spicca anche il -13 della Sampdoria che ieri sera a Marassi è stato battuto proprio dai partenopei. Di seguito il dato.

Juventus 54 (-6 rispetto alla Serie A dopo 22 giornate)

Inter 51 (+11)

*Lazio 49 (+14)

Atalanta 39 (+4)

Roma 39 (+4)

Milan 32 (-4)

Cagliari 32 (+11)

Parma 32 (-3)

Bologna 30 (+13)

Napoli 30 (-21)

*Hellas Verona 30 (in Serie B)

Torino 27 (-4)

Sassuolo 26 (-4)

Fiorentina 25 (-6)

Udinese 24 (+5)

Sampdoria 20 (-13)

Lecce 19 (in Serie B)

Genoa 16 (-8)

Brescia 15 (in Serie B)

SPAL 15 (-7)

*=Una gara in meno