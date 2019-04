FOCUS TMW - Corsa salvezza, dal Parma al Frosinone: calendari a confronto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito i calendari a confronto delle squadre in corsa per non retrocedere. Data per assodata la retrocessione del ChievoVerona, che ha undici punti in classifica ed è a -15 punti dalla quartultima posizione, c'è da analizzare una corsa salvezza che vedere tante squadre coinvolte e col Frosinone decisamente più attardato anche alla luce dell'ultimo ko.

Parma, Cagliari e Genoa le squadre che hanno più punti, il Bologna quella che sta meglio in virtù delle tre vittorie conquistare nelle ultime tre giornate di Serie A. In questo momento, oltre al Chievo di Di Carlo, sarebbero in Serie B Frosinone ed Empoli.

Parma 33 punti

3 aprile - Frosinone-Parma

7 aprile - Parma-Torino

14 aprile - Sassuolo-Parma

20 aprile - Parma-Milan

28 aprile - ChievoVerona-Parma

5 maggio - Parma-Sampdoria

12 maggio - Bologna-Parma

19 maggio - Parma-Fiorentina

26 maggio - Roma-Parma

Cagliari 33 punti

2 aprile - Cagliari-Juventus

7 aprile - Cagliari-SPAL

14 aprile - Torino-Cagliari

20 aprile - Cagliari-Frosinone

28 aprile - Roma-Cagliari

5 maggio - Napoli-Cagliari

12 maggio - Cagliari-Lazio

19 maggio - Genoa-Cagliari

26 maggio - Cagliari-Udinese

Genoa 33 punti

3 aprile - Genoa-Inter

7 aprile - Napoli-Genoa

14 aprile - Sampdoria-Genoa

20 aprile - Genoa-Torino

28 aprile - SPAL-Genoa

5 maggio - Genoa-Roma

12 maggio - Atalanta-Genoa

19 maggio - Genoa-Cagliari

26 maggio - Fiorentina-Genoa

Sassuolo 32 punti

3 aprile - Sassuolo-ChievoVerona

7 aprile - Lazio-Sassuolo

14 aprile - Sassuolo-Parma

21 aprile - Udinese-Sassuolo

28 aprile - Fiorentina-Sassuolo

5 maggio - Sassuolo-Frosinone

12 maggio - Torino-Sassuolo

19 maggio - Sassuolo-Roma

26 maggio - Atalanta-Sassuolo

SPAL 29 punti

3 aprile - SPAL-Lazio

7 aprile - Cagliari-SPAL

14 aprile - SPAL-Juventus

20 aprile - Empoli-SPAL

28 aprile - SPAL-Genoa

5 maggio - ChievoVerona-SPAL

12 maggio - SPAL-Napoli

19 maggio - Udinese-SPAL

26 maggio - SPAL-Milan

*Udinese 28 punti

2 aprile - Milan-Udinese

7 aprile - Udinese-Empoli

13 aprile - Roma-Udinese

20 aprile - Udinese-Sassuolo

28 aprile - Atalanta-Udinese

5 maggio - Udinese-Inter

12 maggio - Frosinone-Udinese

19 maggio - Udinese-SPAL

26 maggio - Cagliari-Udinese

Bologna 27 punti

4 aprile - Atalanta-Bologna

8 aprile - Bologna-ChievoVerona

14 aprile - Fiorentina-Bologna

20 aprile - Bologna-Sampdoria

28 aprile - Bologna-Empoli

5 maggio - Milan-Bologna

12 maggio - Bologna-Parma

19 maggio - Lazio-Bologna

26 maggio - Bologna-Napoli

Empoli 25 punti (dopo 29 giornate retrocesso in Serie B)

3 aprile - Empoli-Napoli

7 aprile - Udinese-Empoli

14 aprile - Atalanta-Empoli

20 aprile - Empoli-SPAL

28 aprile - Bologna-Empoli

5 maggio - Empoli-Fiorentina

12 maggio - Sampdoria-Empoli

19 maggio - Empoli-Torino

26 maggio - Inter-Empoli

Frosinone 17 punti (dopo 29 giornate retrocesso in Serie B)

3 aprile - Frosinone-Parma

7 aprile - Fiorentina-Frosinone

14 aprile - Frosinone-Inter

20 aprile - Cagliari-Frosinone

28 aprile - Frosinone-Napoli

5 maggio - Sassuolo-Frosinone

12 maggio - Frosinone-Udinese

19 maggio - Milan-Frosinone

26 maggio - Frosinone-ChievoVerona

*=Una gara in più da giocare