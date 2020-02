FOCUS TMW - Le occasioni last minute: i migliori calciatori ancora svincolati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato finito? Sì, fino a un certo punto. Perché fino a marzo le squadre del nostro campionato potranno ancora pescare tra i calciatori senza contratto. Occasioni da cogliere per completare la rosa e rimediare ad alcune lacune non colmate nel calciomercato invernale. Ecco alcuni tra i più interessati dei calciatori attualmente svincolati.

PORTIERI - L'ultimo ad aver giocato in Serie A è Salvador Ichazo, uruguaiano svincolato dopo l'esperienza a Torino. Ma ci sono anche Emiliano Viviano, accostato al Parma nel mercato da poco conluso. E Gianluca Curci, ultima avventura all'Hammarby.

DIFENSORI - Tante vecchie conoscenze del nostro campionato. Due terzini ex Milan: Ignazio Abate a destra, Ivan Strinic a sinistra. Le fasce, in effetti, sarebbero ben coperte: c'è Fabio Coentrao, portoghese ex Real Madrid, che di recente ha dichiarato di voler giocare in Serie A. A sinistra ci sono anche Pablo Armero, ex Udinese, Milan e Napoli tra le altre, nonché il nazionale svedese Martin Olsson. A destra, Joel Untersee, cresciuto nelle giovanili della Juve. In mezzo, un volto molto noto al nostro calcio: l'argentino Matias Silvestre. Gli potrebbe fare compagnia un altro ex milanista, come Jherson Vergara. E una meteora della Fiorentina: Ondrej Mazuch.

CENTROCAMPISTI - Sung-yong Ki, negli ultimi anni, è stato seguito anche da diversi club della nostra Serie A. Coreano, ultima avventura al Newcastle, ptorebbe ancora dire la sua. Come Younnusse Sankharé, che (dati transfermarkt) è teoricamente il giocatore dal valore di mercato più alto: centrocampista ex Bordeaux, libero da novembre, in Francia si chiedono perché non abbia ancora trovato squadra. Cabina di regia affidata a Lorenzo Crisetig? Potrebbe ritrovare un ex interista come Fredy Guarin, vicinissimo però ad accasarsi al Vasco da Gama. Due brasiliani amarcord: Denilson e Ralf, il primo ha giocato anche dall'Arsenal. Sempre ex Premier League ecco il gallese Joe Ledley gallese e Tom Carroll.

ATTACCANTI - La ciliegina sulla torta sarebbe Alessandro Matri. Si è liberato dal Brescia nell'ultimo giorno di mercato invernale, al Parma piace ma i ducali hanno le liste piene. Per chi volesse tentare la mossa a sorpresa, ecco Giuseppe Rossi: tanta sfortuna, classe innegabile. Valeri Bojinov è stato seguito dal Pescara di recente, tra i volti noti al nostro pubblico c'è anche Oba Oba: anche per Martins si è parlato degli abruzzesi. Nomi più o meno esotici a completare l'elenco: il brasiliano Diego Tardelli e l'ungherese Balasz Dzsudzsak. C'è anche Vladimir Weiss: da ragazzino aveva convinto il Manchester City, l'ultima avventura è stata positiva all'Al Gharafa (25 gol in 59 gare).