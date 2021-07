focus Ritiri Serie A, le date e le amichevoli già in programma delle 20 squadre

Euro2020, Copa America, Olimpiadi e poi... sarà di nuovo Serie A. Le venti squadre che comporranno il massimo campionato italiano 2021/22 sono pronte a tornare a lavoro e già in questa settimane partiranno i primi raduni e i conseguenti ritiri estivi. E se il domino di panchine ha rallentato la programmazione di alcune società, è lecito aspettarsi novità ogni giorno per quanto riguarda la rifinitura dei dettagli per quanto riguarda la preparazione estiva e l'organizzazione delle amichevoli estive: Di seguito il programma delle 20 formazioni di Serie A:

TORINO

Raduno dal 6 luglio; Ritiro dal 13 al 30 luglio a Santa Cristina di Val Gardena (BZ)

Amichevoli:

- 18 luglio: Obermais-Torino (Santa Cristina)

- 24 luglio: Torino-Bochum (Bressanone)

- 27 luglio: Torino-Al Fateh (Bressanone)

- 31 luglio: Rennes-Torino (Rennes)

CAGLIARI

Raduno dal 7 luglio ad Assemini (CA); Ritiro dal 12 al 24 luglio a Pejo (TN); seconda parte prevista dal 27 al 31 luglio ad Aritzo (NU)

Amichevoli:

- 17 luglio: Cagliari-Real Vicenza

- 24 luglio: Cagliari-Vicenza

- 31 luglio: Augsburg-Cagliari

- 7 agosto: Mallorca-Cagliari

UDINESE

Raduno dal 7 luglio; Ritiro dal 19 luglio a Sankt Veit (Austria)

Amichevoli:

- 17 luglio: Udinese-Nd Bilje a Manzano (UD)

- 31 luglio: Lens-Udinese a Lens

INTER

Raduno e ritiro dall'8 luglio ad Appiano Gentile (CO)

MILAN

Raduno e ritiro dall'8 luglio a Milanello (VA)

Amichevoli:

- 17 luglio: Milan - Pro Sesto (da ufficializzare)

- 31 luglio: Nizza - Milan (Nizza)

ROMA

Raduno e ritiro a Trigoria (RO) dall'8 luglio; seconda parte tra fine luglio e agosto in Portogallo (da ufficializzare)

Amichevoli:

- 15 luglio: Roma-Montecatini (Trigoria)

- 18 luglio: Roma-Ternana (Trigoria)

- 21 luglio: Triestina-Roma (Trieste)

- 25 luglio: Roma-Debrecen (Frosinone)

- 7 agosto: Betis Siviglia-Roma (Siviglia)

LAZIO

Ritiro dal 10 al 28 luglio ad Auronzo di Cadore (BL); seconda parte dal 28 luglio a Mansfield (Austria)

Amichevoli:

- 17 luglio ore 18.30: Auronzo - Lazio (Auronzo di Cadore)

- 20 luglio ore 18.30: Lazio - squadra di Serie D (da confermare)

- 23 luglio ore 18.30: Lazio - Triestina (Auronzo di Cadore)

- 27 luglio ore 18.30: Lazio - Padova (Auronzo di Cadore)

HELLAS VERONA

Ritiro dal 10 al 24 luglio a Primiero San Martino di Castrozza (TN)

Amichevoli:

- 17 luglio: Hellas - Top 22 Calcio Veronese (Primiero)

- 21 luglio: Hellas - Real Vicenza (Primiero)

- 24 luglio: Hellas - Virtus Verona (Primiero)

SASSUOLO

Ritiro dall'11 al 25 luglio a Vipiteno (BZ)

Amichevoli:

- 17 luglio ore 18: Sassuolo - Bressanone (Vipiteno)

- 24 luglio ore 18: Sassuolo - Sudtirol (Vipiteno)

FIORENTINA

Raduno dall'11 luglio; Ritiro dal 17 al 31 luglio a Moena (TN)

Amichevoli:

- 30 luglio: Fiorentina - Virtus Verona (Moena, da confermare)

ATALANTA

Raduno e ritiro dal 12 luglio a Zingonia (BG)

Amichevoli:

31 luglio: Atalanta-Pordenone (a Bergamo)

EMPOLI

Ritiro previsto dal 12 luglio a Monteboro (FI)

Amichevoli:

17 luglio: Castelfiorentino-Empoli (Castelfiorentino)

24 luglio: Cuoiopelli-Empoli (Santa Croce sull’Arno)

28 luglio: Empoli-Pontedera (Empoli)

31 luglio: Empoli-Montevarchi (Empoli)

VENEZIA

Ritiro dal 12 al 25 luglio a San Vito di Cadore (BL), poi partenza per l'Olanda. Dal 28 luglio al 6 agosto tournée internazionale con tre amichevoli

Amichevoli:

- 31 luglio: Utrecht-Venezia a Utrecht (Olanda)

- 3 agosto: Twente-Venezia a Enschede (Olanda)

- 6 agosto: Groningen-Venezia a Groninga (Olanda)

GENOA

Ritiro dal 12 al 24 luglio a Neustift (Austria)

SPEZIA

Ritiro dal 12 al 25 luglio a Prato allo Stelvio (BZ); seconda parte dal 28 luglio al 7 agosto a Ronzone (TN)

Amichevoli:

- 17 luglio: Spezia-Dorf Tirol a Prato Allo Stelvio (Bz)

- 22 luglio: Spezia-Maia Alta Obermais a Prato Allo Stelvio (Bz)

- 26 luglio: Spezia-Lecce a Arco Di Trento (Tn)

- 30 luglio: Sampdoria-Spezia a Cles (Tn)

- 6 agosto: Spezia-Cremonese a Cles (Tn)

BOLOGNA

Ritiro dal 14 al 24 luglio a Pinzolo (TN)

Amichevoli:

- 18 luglio: Bologna-Bagnolese

- 24 luglio: Bologna-FeralpiSalò (Pinzolo)

- 30 luglio: Bologna-Borussia Dortmund (?)

JUVENTUS

Raduno e ritiro dal 14 luglio alla Continassa (TO)

SALERNITANA

Ritiro previsto dal 15 luglio a Cascia (PG)

NAPOLI

Ritiro dal 15 luglio a Dimaro Folgarida (TN); seconda parte dal 5 agosto al 15 agosto (fine da confermare) a Castel di Sangro (AQ)

Amichevoli:

- 18 luglio: avversario da definire

- 24 luglio: Napoli-Pro Vercelli (a Dimaro)

- 31 luglio: Napoli - Bayern Monaco