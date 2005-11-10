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Fofana: "C'erano altri modi per gestire l'uscita dal Milan, ma nessun rancore"

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 12:52Serie A
20.10.2026 12:52Serie A
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Il centrocampista francese, oggi in prestito al Siviglia, è tornato in un'intervista sulle modalità con cui ha salutato ai rossoneri in estate.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista Youssouf Fofana in estate ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito secco fino al termine della stagione al Siviglia. E ha rilasciato oggi un'intervista a El Pais, ricostruendo anche come sia maturato il suo trasferimento a titolo temporaneo nella squadra di prima divisione spagnola.

Gli andalusi lo volevano "davvero"

Ha detto Fofana: "È successo tutto molto in fretta. Non ho avuto tempo di pensare, ma c'era una cosa importante: il Siviglia mi voleva davvero. Non volevo continuare ad aspettare al Milan perché sapevo che non avrei giocato. Vado dove mi vogliono e dove hanno fiducia in me".

Nessun rancore, garantisce

Nello specifico, poi, si è concentrato anche sulle modalità con cui ha dato l'addio (in realtà è un arrivederci per il momento) ai colori rossoneri: "C'erano altri modi per gestire la situazione, ma hanno scelto il loro e non c'è rancore. Oggi siamo tutti contenti: sono al Siviglia e hanno la squadra che volevano".

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