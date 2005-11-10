Fofana: "C'erano altri modi per gestire l'uscita dal Milan, ma nessun rancore"
Dimitri Conti
Il centrocampista Youssouf Fofana in estate ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito secco fino al termine della stagione al Siviglia. E ha rilasciato oggi un'intervista a El Pais, ricostruendo anche come sia maturato il suo trasferimento a titolo temporaneo nella squadra di prima divisione spagnola.
Gli andalusi lo volevano "davvero"
Ha detto Fofana: "È successo tutto molto in fretta. Non ho avuto tempo di pensare, ma c'era una cosa importante: il Siviglia mi voleva davvero. Non volevo continuare ad aspettare al Milan perché sapevo che non avrei giocato. Vado dove mi vogliono e dove hanno fiducia in me".
Nessun rancore, garantisce
Nello specifico, poi, si è concentrato anche sulle modalità con cui ha dato l'addio (in realtà è un arrivederci per il momento) ai colori rossoneri: "C'erano altri modi per gestire la situazione, ma hanno scelto il loro e non c'è rancore. Oggi siamo tutti contenti: sono al Siviglia e hanno la squadra che volevano".