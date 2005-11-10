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Milan, il Tottenham vuole Youssouf Fofana. E ci sarebbe anche la Juventus

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 15:22Serie A
05.11.2026 15:22Serie A
Fonti preferite
Si muove il mercato sul franco-maliano. Il Tottenham ha avviato i primi contatti e ci sarebbe anche la Juventus
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Siviglia, Youssouf Fofana, centrocampista franco-maliano di proprietà del Milan, ha attirato su di se le mire di mercato di alcuni top club internazionali.

Le sirene della Primer League

Il primo, secondo quanto riportato da TeamTalk, sarebbe il Tottenham di Roberto De Zerbi che avrebbe anche già avviato i primi contatti con la società rossonera per fare un quadro della situazione in merito al classe 1999 che con la maglia del Diavolo fra il 2024 e la prima parte del 2026 ha messo a referto 88 presenze e 3 reti.

Una Vecchia Signora alla finestra

Attenzione, però, ad una possibile sorpresa. Sulle tracce di Fofana ci sarebbe anche la Juventus di Luciano Spalletti che avrebbe avviato anch'essa i primi contatti con la dirigenza del Milan.

La posizione del Siviglia

Per quanto riguarda, infine, il club andaluso che ha prelevato in prestito il giocatore nella scorsa sessione estiva di calciomercato la posizione è chiara. Il Siviglia sarebbe pronto a prelevarne la titolarità del cartellino in via definitiva, ma al momento l'ingaggio complessivo del centrocampista renderebbe molto complicato il buon esito della trattativa.

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