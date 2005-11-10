Siviglia, Plaza: "Fofana un affare piovuto dal cielo, il Milan paga quasi tutto lo stipendio"

Luis Garcia Plaza, allenatore del Siviglia, ha parlato a Cadena Cope dell'affare Fofana in una recente intervista: “Quando si è presentata l'opportunità, non ci abbiamo pensato due volte, perché era un obiettivo per noi impossibile. Un affare inaspettato per noi e che ci ha permesso di fare un salto di qualità. Non ci saremmo mai aspettati di arrivare a questo tipo di giocatore, ma ti racconto com’è andata.

Saranno state le 19:00, io ero al club e Fofana stava andando all’Olympique Lione, se non ricordo male, e lì c’è stato un problema di tesseramento o qualcosa del genere per cui non hanno potuto iscriverlo, e allora ce l’hanno offerto. Lo hanno offerto a diverse squadre e noi gli abbiamo offerto tutto quello che ci rimaneva del tetto salariale o del margine di spesa. Lo stipendio è pagato per la maggior parte dal Milan e ci è piovuto dal cielo. È un giocatore che ci è capitato come un regalo”.