FOTO - Justin Kluivert in partenza da Roma: domani le visite mediche con il Lipsia

Justin Kluivert saluta la Roma. L'attaccante olandese è in questi minuti a Ciampino, pronto a prendere l'aereo che lo porterà in Germania: per lui trasferimento a titolo temporaneo al RB Lipsia. Previste per domani le visite mediche e la firma sul contratto.