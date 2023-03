Frecciata di Mourinho alla Juve? "Chi arriva dalla Champions non può vincere l'Europa League..."

José Mourinho ha parlato a Sky dopo il passaggio del turno contro la Real Sociedad. Nel commentare i possibili sorteggi di domani, lo Special One si è così espresso lanciando una frecciata indiretta anche alla Juventus: "Per me ci sono delle squadre che non dovrebbero esserci... Se dovesse vincere una squadra che arriva dalla Champions per me non avrà lo stesso significato che avrà per noi. La Lazio è stata eliminata, ma non avrà un'altra possibilità in Europa...".