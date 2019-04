© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione della sfida col Napoli ha parlato proprio della formazione di Carlo Ancelotti, molto criticata per i risultati negativi dell'ultimo periodo: "Non lo vedo rilassato, è una squadra con grandi valori e ha fatto anche quest'anno una stagione molto importante. Farà il suo gioco, non ci regalerà nulla. E' normale fare fatica con una corazzata come la Juve davanti. Tanto dipenderà da quello che andremo a fare noi sul campo, dove servirà grande compattezza. Non ci dovranno essere errori, bisogna saper soffrire e saper rischiare. La gara può complicarsi se mancherà il giusto spirito".