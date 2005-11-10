Frosinone, Raimondo: "Il terzo gol è stato il più bello. Che emozione la prima tripletta tra i pro"

Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, ha analizzato a Sky Sport la sua tripletta contro il Sassuolo di questa sera. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Raimondo

Sui tre gol: "Il più bello è stato il terzo, è una bellissima emozione fare la prima tripletta tra i professionisti. Ho fatto firmare il pallone a tutti".

Sulla sua crescita: "Il merito è del mister, che mi ha cambiato come giocatore e come tutto il resto. L'anno scorso ho fatto bene, ma prima venivo da un anno in cui avevo segnato appena una rete. Lavorando col mister e lo staff, c'è stato un miglioramento costante. Non posso che ringraziarlo".

Sugli obiettivi del Frosinone: "L'obiettivo è la salvezza, come ha detto anche il mister. In spogliatoio c'è un bellissimo clima, siamo un gruppo unito e ci divertiamo. Il mister ci ha dato un'identità molto chiara, cerchiamo di seguirlo e di riportarla sul campo".